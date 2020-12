Marchetti: “Il lavoro di Gattuso? Guardate Lozano, sul rinnovo…”

Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Nonostante le difficoltà del caso si ragiona sempre e solo i termini di risultato, bisognerebbe invece andare ad analizzare il percorso in relazione ai punti di partenza. Il lavoro di Gattuso è assolutamente efficace e si è meritato il rinnovo. Il Napoli non solo è in corsa per un posto al sole in campionato ma potrebbe arrivare fino in fondo in Europa League. Non è la più forte, scenderanno quelle della Champions League. Ma il Napoli non ha nulla da invidiare alle big del calcio italiano. La continuità potrebbe regalare soddisfazioni al Napoli, che è un progetto in crescita. Lozano è al centro del progetto, l’anno scorso invece no: questo dice molto sul lavoro di Gattuso.

Rinnovo Gattuso?

“E’ tutto fatto, stanno guardando ai legali. Quando Rino dice che non è importante è perché sostanzialmente l’accordo c’è. Credo che le difficoltà siano state superate, Gattuso rinnoverà con il Napoli”.