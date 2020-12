Marchetti: “Milik-Napoli? Sconfitta per entrambi, possibile scambio”

Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

Milik?

“Al di là del fatto che non gioca resta un attaccante molto forte. La situazione è una sconfitta per entrambe le parti, si è arrivati a un muro contro muro che ha una responsabilità comune. E’ difficile dire dove potrebbe andare. Io credo che il Napoli, una volta che arriverà un’offerta, la prenderà in considerazione.

5 milioni?

“La riterrei una cifra bassina ma dipende dalle dinamiche. Magari a zero andrebbe in alcune piazze, a gennaio in vece magari in altre. Bisogna capire qual è la volontà del giocatore”.

Milik all’Inter in cambio di Sensi?

“Non credo proprio, l’Inter ci punta al di là degli infortuni. Potrebbe essere una soluzione idonea lo scambio ma con altri giocatori, magari Vecino”.

Emerson Palmieri?

“Il Napoli ha chance, il giocatore vuole andare via. Nel mercato di gennaio però non ci saranno soldi, bisognerà essere originali. Bisognerà fare spazio economico per sopportare il suo ingaggio”