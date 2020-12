Ospite del convegno virtuale su Diego, organizzato dal Centro Scientifico Diritto Sport, Luciano Moggi: “Mi dimisi dal Napoli per colpa di Maradona. Alla vigilia della partita di Coppa dei Campioni a Mosca, Maradona non si presentò in aeroporto. Andai a casa sua. Ma non mi fu possibile vederlo. Perché era chiuso a chiave nella sua stanza. Dissi con chiarezza alla moglie ed al procuratore, che, se non fosse partito con noi, non avrebbe giocato. Si presentò il giorno dopo. Ed io, davanti a tutti i giocatori ed a Ferlaino, dissi che avrei dato le dimissioni dal Napoli per colpa di Maradona. Perché, spiegai a Diego, se vai via tu succede il finimondo. Se vado via io non succede niente». Moggi andò poi via dopo tre mesi. Il 17 marzo del ’91. Il giorno di Napoli-Bari. La partita in cui Diego fu trovato positivo all’antidoping. «Io ho avuto un ottimo rapporto con Maradona. Che era un uomo vero. Esclusi quei momenti in cui non sapeva neanche chi fosse. Quando decise di fare l’allenatore, chiamai un mio amico sceicco ed andò ad allenare negli Emirati Arabi. Ma dopo poche settimane quell’amico mi telefonò. Per dirmi che Diego non si presentava agli allenamenti».

Fonte: www.ilmattino.it