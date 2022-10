L’inaugurazione alle ore 12 – Murales sulla storia del Napoli c’è De Laurentiis e non Ferlaino. No comment dell’ex presidente

Sarà un’inaugurazione non senza polemiche quella che si terrà oggi alle 12 alla stazione Mostra della Cumana di Fuorigrotta, dove verrà scoperto il megamurales di 300 metri quadrati raffigurante i 94 anni di storia del calcio Napoli. All’evento saranno presenti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentis, il numero uno di Eav, Umberto De Gregorio, il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola (che ha sponsorizzato l’iniziativa). Il grande escluso è il presidente degli scudetti, Corrado Ferlaino. Traspare amarezza dalle poche parole pronunciate dall’ingegnere, raggiunto telefonicamente, anche se preferisce rimandare ogni commento ad una riflessione più ampia, magari in un prossimo futuro: «Se ne sono accorti in molti che non ci sono, ma non mi va di aggiungere altro, preferisco non parlarne». «Anche in questo caso – aggiunge De Gregorio – non è detto che questo racconto non possa continuare, magari aggiungendo un’immagine di Ferlaino e magari anche di tanti altri che non sono presenti adesso nel murales». A cura di Valerio Esca (Il Mattino)