Juventus-Napoli, la sentenza arriverà prima di Natale

Ieri sera il Napoli, attraverso il suo pool di legali, ha presentato al Coni il ricorso per cancellare il 3-0 a tavolino a favore della Juventus, e riavere il punto tolto. Il club azzurro, attraverso gli avvocati Grassani e Lubrano, sperano di poter avere la giusta sentenza, viste le insinuazioni da parte del Giudice Sandulli, di non essere voluti partire per Torino. La sentenza arriverà entro una ventina di giorni, prima di Natale, ma la sensazioni e che in caso di esito negativo si andrà oltre. Successivamente c’è il Tar, ma il presidente De Laurentiis ha fatto intendere che fino a quando non avrà giustizia non si fermerà, visto che ritiene di essere nel giusto e di non aver imbrogliato. I tifosi attendono e sperano che possa esserci una sentenza più equa per giocare la gara contro i bianconeri e riavere il punto in classifica.

Fonte: Corriere dello Sport