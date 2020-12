Inaugurazione Mostra-Stadio Maradona: ADL porta con sè un azzurro

L’inaugurazione avverrà tra pochissimo, è prevista per mezzogiorno. “Mostra-Stadio Maradona”, si chiamerà la stazione della Cumana di Napoli. Ci sarà un lungo murales che cercherà di sintetizzare la storia del club azzurro. Le polemiche, in vista dell’evento, non sono mancate, in quanto mancheranno i rappresentanti del Comune di Napoli, così come non ci sarà un pezzo enorme di storia che corrisponde al nome di Corrado Ferlaino. Sarà sul posto, invece, come già annunciato, il patron della SSCNapoli, Aurelio De Laurentiis. La novità dell’ ultimo momento è che il massimo dirigente potrebbe avere al suo fianco un rappresentante della squadra, quel Victor Osimhen, al momento fermo ai box per infortunio.