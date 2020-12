Il Napoli e tre club della Premier League su Gonzalo Plata

Il Napoli ha come sempre un occhio sul campo e l’altro al mercato dove cerca sempre calciatori giovani e in cerca di rilancio definitivo. L’ultimo nome è quello di Gonzalo Plata dello Sporting Lisbona, giocatore dell’Ecuador e in rampa di lancio. Oltre al club azzurro, si sono aggiunti ben tre club della Premier League: Leicester, West Ham e Newcastle, per una folta concorrenza. Il giocatore della società lusitana può giocare a destra o a sinistra sul fronte d’attacco, ma bisogna muoversi in tempo per bruciare la concorrenza.

Fonti: ilmattino.it e A Bola