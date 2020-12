Le parole di Matthieu Grossin, procuratore di David Ospina:

“David pensa sempre al gruppo. E’ felice e tranquillo per aver dato alla squadra ciò che i compagni si aspettano da lui.Ha un solo obiettivo in testa ,vincere.E’ molto ambizioso.Sente molto la fiducia di mister Gattuso e lui fa il massimo per ricambiare.Alla squadra viene chiesto di impostare il gioco dal basso ,e David è uno molto bravo con i piedi per questo.