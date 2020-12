Gli azzurri nel pomeriggio son stati a ripetizione da Gattuso. Stabilito il modulo per Crotone

Dieci minuti di analisi video del match contro l’Az: Gattuso si è soffermato sulle cose che hanno funzionato bene nel primo tempo e sugli errori, soprattutto tattici, del secondo tempo del match in Olanda. Una disamina fatta con gli azzurri di tutte le cose che andranno migliorate e quindi di tutto ciò che non andrà ripetuto o comunque si dovrà cercare di limitare a cominciare della partita di domani contro la formazione di Stroppa. E Ringhio oggi entrerà nel merito della trasferta di Crotone con l’analisi dell’avversario e le indicazioni sul tipo di partita da giocare, poi la rifinitura e in pomeriggio la partenza per la città calabrese. La certezza in questa fase è rappresentata da 4-3-3, modulo che verrà riproposto a Crotone. E nel tridente d’attacco verranno confermati Mertens centravanti e Insigne esterno sinistro, mentre Lozano tornerà dal primo minuto al posto di Politano. R. Ventre (Il Mattino)