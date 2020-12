[Formazioni] Crotone-Napoli, due recuperi per Stroppa. Dubbio Fabian Ruiz

Domani allo stadio “Ezio Scida”, il Crotone ospiterà il Napoli per la decima giornata di campionato, nel più classico dei testa-coda. I calabresi di mister Stroppa hanno recuperato per il match di domani Benali e Siligardi, mentre out uno degli ex della gara Luca Cigarini. In attacco spazio a Simy e Junior Messias. In casa partenopea non recupera Osimhen, mentre è in dubbio per una botta Fabian Ruiz. Per il resto le novità sono Manolas, Elmas e in attacco Lozano. Sfida comunque intrigante tra due squadre in cerca di riscatto e di punti pesanti in classifica.

Fonte: CdS