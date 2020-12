Faouzi Ghoulam: “Sono contento del mio rientro. Anche i punti con le piccole sono importanti”

Il Napoli, dopo tanto tempo, potrà contare anche sulle prestazioni di Faouzi Ghoulam, rientrato da un lungo periodo di infortuni. Due partite che è partito dal primo minuto contro il Rijeka e in Olanda contro l’Az Alkmaar, per ritrovare la forma migliore. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss le parole del terzino franco-algerino. “Sono contento del mio rientro in campo, sto lentamente recuperando dal periodo di stop e il mister mi sta dando fiducia. In Europa League ogni partita non è semplice, contro gli olandesi volevamo vincere la gara, ma un punto è sempre meglio di niente. Ora vogliamo andare fino in fondo senza mollare nulla, sapendo che anche contro le piccole i punti sono importanti”.

Fonte: CdS