“El Patron” Ospina, dalla critiche alla rinascita in maglia azzurra

La vita spesso e volentieri ti regala le opportunità per risalire dopo rovinose cadute e critiche subite troppo in fretta. E’ il caso di David Ospina, soprannominato “El patron”, per saper comandare la difesa con autorità. Il portiere colombiano perse il pallone che costò la sconfitta contro la Lazio da Ciro Immobile e subito critiche da parte degli addetti ai lavori, stampa compreso. Gennaro Gattuso, però ha insistito, andando contro tutto e tutti, alternando lui e Meret in porta. Ora Ospina è spesso decisivo, sia in fase d’impostazione, ma anche nelle parate. A Bologna si supera su Orsolini da pochi passi. L’altra sera contro l’Az Alkmaar, sul punteggio di 1-1, para il rigore all’infallibile Koopmeiners evitando il gol dello svantaggio. Senza dimenticare la parata a metà primo tempo su Aboukhal nell’angolino. Una rinascita che lo staff azzurro si aspettava e si è vinto nonostante lo scetticismo.

Fonte: Corriere dello Sport