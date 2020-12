Domani pomeriggio allo stadio Ezio Scida, il Napoli andrà a far visita al Crotone, per la decima giornata di campionato. Per il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso c’è da scegliere il sostituto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha un leggero fastidio al flessore, avuto nel corso della sfida contro l’Az Alkmaar. Nulla di serio, ma lo mette in dubbio per la gara contro i calabresi. Sarà un ballottaggio a tre Elmas, Lobotka e Demme, con il macedone in leggero vantaggio.

Fonte: Il Mattino