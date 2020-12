CALCIO FEMMINILE – Colpo a Firenze per l’A.c. Milan di Ganz

Il campionato di serie A femminile ricomincia con il big-match a Firenze tra le ragazze di Cincotta e l’A.c. Milan di Ganz. Successo delle rossonere per 0-1, decide Giorgia Spinelli che di destro in spaccata sblocca la gara. Per le viola due occasioni per il pareggio, ma Sabatino e Bonetti non riescono a sfruttare le occasioni. Nella ripresa il Milan vicinissime al raddoppio con Giacinti, ma tutta sola calcia debolmente.

FIORENTINA-MILAN 0-1

FIORENTINA (4-3-3): Ohrstrom; Thøgersen, Arnth, Tortelli, Zanoli (1’st Vigilucci); Breitner, Mascarello, Neto (29’st Middag); Bonetti, Sabatino, Piemonte (1’st Clelland). A disp.: Adami, Baldi, Cordia, Forcinelli, Quinn, Ripamonti. All.: Cincotta.

MILAN (3-5-2): Korenciova; Agard, Fusetti, Spinelli; Bergamaschi, Vero (28’st Mauri), Jane, Grimshaw, Tucceri Cimini; Dowie (41’st Salvatori Rinaldi), Giacinti. A disp.: Piazza; Čonč, Longo, Rask, Rizza, Šimić, Vitale. All.: Ganz

Arbitro: Feliciani di Teramo

Gol: 9′ Spinelli (M)

Ammoniti: 9’st Breitner (F), 16’st Vero (M)

Fonte: acmilan.com