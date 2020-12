Battaglia legale sul patrimonio di Maradona

La battaglia legale è già in piedi. Solo una settimana fa i funerali di Maradona e gli eredi si stanno già dividendo. L’unica notizia buona – diciamo – è che durante l’autopsia sono stati prelevati sei campioni di Dna. Questo per confrontare il patrimonio genetico nel caso spuntino nuovi figli a reclamare parte del patrimonio economico. Almeno così si eviterà l’ultimo oltraggio a El Diez, quello di riesumare il corpo. Mentre le figlie stanno contro le zie e continuano ad affardellarsi notizie su notizie, soprattutto su quanto Diego sia stato lasciato solo a morire.

Tre anni fa, il patrimonio di Maradona era stimato a circa 25 milioni di dollari, sebbene negli ultimi 36 mesi avrebbe potuto salire a 40 milioni per la firma di diversi contratti. Finora, le sue figlie Dalma, Gianinna e Jana sarebbero apparse come eredi; il piccolo Diego Fernando, nato dalla relazione del Dieci con Verónica Ojeda, e Diego Junior, il figlio di Cristiana Sinagra, si uniranno al processo di eredità avviato da Jana. Fonte: Il Mattino.