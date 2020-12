Venerato: “Notizia esclusiva sulle condizioni di Osimhen”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “La situazione di Victor Osimhen è molto delicata. E’ impossibile che torni per il Crotone, poche chance per la partita europea contro la Real Sociedad. Con la Sampdoria vediamo, ma penso che non riesca a rientrare per la sfida contro i doriani della settimana prossima”.

“Mi è arrivata una notizia esclusiva, il problema non è più la spalla, ma il braccio. Quando si è infortunato si è toccato un nervo del braccio, quindi l’arto fa male e gli crea problemi di mobilità ed è infiammato e ci vorrà più tempo per recuperare. Dal Napoli mi dicono che non ci sono tantissime possibilità di recuperare con la Sampdoria”.