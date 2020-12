Venerato: “De Laurentiis ha delle penali molto rigide, anche sulle scarpe…”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal:

Contratto di Gattuso?

“Io non faccio l’astrologo, ma il giornalista di mercato e riporto ciò che so. I contratti ai legali di Gattuso sono arrivati nel tardo pomeriggio di mercoledì, ci sono anche quelli dello staff. In queste ore stanno studiando i diritti di immagine. Bisogna leggerli bene, perché ci sono delle penali da pagare nell’eventualità”.

“Il Presidente De Laurentiis su certe cose è rigido. Se durante l’allenamento – vi faccio un esempio maccheronico – il tecnico non trova le scarpe della società e c’è un fotografo, che riprende l’allenatore, allora deve pagare la penale qualora indossi altre scarpe. Solo per farvi capire la rigidità di queste penali. Ha confessato agli amici che per lui i contratti valgono nulla, perché se perde quattro di fila possono mandarlo via a prescindere”.