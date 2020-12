Serie B – Ascoli-Pescara: Il Delfino conquista 3 punti importantissimi

Ore 21:00

Ascoli-Pescara 0-2 Galano (P) rig. 17′, Ceter (P) 40′

ASCOLI (4-4-1-1): Leali, Pucino, Avlonitis, Spendlhofer, Sini, Cavion, Saric, Gerbo (Chiricò 70′), Pierini (Canigiano 46′), Sabri (Tupta 65′), Bajic (Vellios 84′). A disposizione: Ndiaye, Sarr, Corbo, Ghazoini, Puttini, Donis, Lico, Buchel, Cangiano, Tupta, Chiricò, Vellios. Allenatore: Berlotto.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo, Balzano, Bocchetti, Jaroszynski, Bellanova (Antei 71′), Maistro (Crecco 63′), Valdifiori (Busellato 70′), Memushaj, Nzita (Omeonga 89′), Galano, Ceter (Capone 63′). A disposizione: Alastra, Guth, Ventola, Antei, Scognamiglio, Vokic, Crecco, Busellato, Di Grazia, Omeonga, Bocic, Capone. Allenatore: Breda.

Arbitro: Illuzzi.

Ammoniti: Gerbo (A) 24′, Avlonitis (A) 27′, Maistro (P) 34′, Saric (A) 42′, Valdifiori (P) 44′, Memushaj (P) 92′.

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 8′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 2′ col missile di Ceter dalla trequarti respinto in volo da Leali, al 15′ l’arbitro assegna un rigore al Delfino che lo specialista Galano trasforma con un missile sotto l’incrocio. Al 35′ Sini cerca la soluzione di potenza dalla lunga distanza mancando lo specchio non di molto. Passano 5 minuti e Galano serve un preciso pallone a Ceter che dall’interno dell’area calcia a fil di palo per il 2-0 biancazzurro che chiude i primi 45 minuti.

Secondo tempo. Nella ripresa il neo entrato Canigiano prova ad accorciare le distanze con un missile dai 25 metri ma Fiorillo in volo respinge, al 67′ Galano ruba palla a Saric e arrivato al limite serve Capone in area ma Leali ipnotizza il giocatore del Pescara. Al 75′ Busellato servito da uno scatenato Galano entra in area a tu per tu con Leali ma il portiere ascolano si oppone anche in questa circostanza. Nel finale non arriva la reazione dell’Ascoli così al triplice fischio il Delfino conquista la vittoria.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Salernitana 20-Lecce 18-Empoli 18-SPAL 18-Venezia 17-Frosinone 16-Cittadella 14*-Chievo 14*-Monza 14-Pordenone 12-Brescia 9*-Vicenza 8*-Cosenza 8-Reggiana 8*-Pisa 7*-Reggina 7-Pescara 7-Ascoli 5*-Entella 5-Cremonese 4*

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri