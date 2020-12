Piotr Zielinski: “Il ruolo? C’è una zona del campo dove rendo meglio. Potevo fare meglio contro l’Az”

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro l’Az Alkmaar però conferma il primato in solitaria nella fase a gironi di Europa League. Ai microfoni di Sky le parole del centrocampista Piotr Zielinski. “Ieri sera potevamo vincere la partita, c’erano i presupposti, ma ci manca sempre quel pizzico di cattiveria sotto porta, come in altre circostanze. Fisicamente sto meglio, dopo il periodo Covid-19, però devo essere sincero potevo fare meglio sul piano fisico. Il ruolo? Dove mi mette il mister cerco di adattarmi, però è chiaro che da mezz’ala riesco a dare il meglio di me, ma posso adattarmi nel centrocampo a due o come trequartista”.

Fonte: CdS