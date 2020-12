Nations League: sarà Insigne contro Fabian. Mancini “riparla ” di Maradona

Insigne contro Fabian. Sarà la Spagna l’avversario dell’Italia di Mancini nella prima semifinale di Nations League. Gara a secca a San Siro il 6 ottobre 2021: chi passa giocherà la finale quattro giorni dopo. L’altra semifinale è Belgio-Francia, in programma il 7 ottobre all’Allianz Stadium di Torino. «La Nations League? La vinciamo noi. Sarà una final four tra le quattro migliori d’Europa. Le altre? Hanno la stessa percezione che ha avuto l’Olanda. Dopo 70-80 anni nei quali andavamo all’estero per giocare in difesa e contropiede, gli olandesi hanno visto come siamo cambiati. E sono stati loro a fare il contropiede. Certo, Belgio e Francia sono avanti, ma la percezione che hanno da fuori è sicuramente che siamo molto forti». Roberto Mancini, ripresosi dopo il coronavirus parla dopo il sorteggio. «Non è mai cambiata la mia percezione del Covid, l’ho toccato con mano e per fortuna in maniera non grave», dice il ct. «Il ritorno dei tifosi? Lo sport, il calcio, non è lo stesso senza i tifosi. Al momento non si può prevedere, ma spero che da marzo, o almeno per l’Europeo, potremo giocare in uno stadio pieno, quando avremo tre partite all’Olimpico». Esalta il suo gruppo. «Non era facile quello che abbiamo fatto, siamo partiti tutti tristi per la mancata qualificazione al Mondiale e c’era bisogno di fare qualcosa di diverso. E ci siamo riusciti». Torna a parlare di Maradona dopo averlo fatto in una intervista al Mattino: «Sinceramente ci sono rimasto molto male, perché Maradona ci lega a un passato straordinario, di quando giocavamo e vederlo era sempre divertente. È stato forse il più grande o uno dei più grandi. Fa dispiacere perché ci ha lasciati troppo giovane». Intanto, oltre il sorteggio per la Nations League, la Uefa dopo più di 20 anni ufficializza il ritorno di una terza competizione europea per club: la UEFA Europa Conference League, che prenderà il via dalla stagione 2021/22. Finale a Tirana. Pino Taormina (Il Mattino)