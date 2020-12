Montefusco: “Contro l’Az bisognava vincere ma è andata bene, ce la giochiamo giovedì”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Vincenzo Az bisognava, ex allenatore: “A Napoli ci si lamenta sempre, fa parte un po’ della nostra mentalità. Ma una squadra non può fare la partita per tutto il tempo, ci sono anche gli avversari che ieri hanno dimostrato di essere più organizzati e di avere un gioco più preciso. Quasi per un’ora il Napoli non aveva avuto problemi, poteva amministrare meglio. Non avevo visto il Napoli in grossa difficoltà e non ho capito i cambi di Gattuso. Era più logico continuare con quelli del primo tempo, anche perché il Napoli domenica può far riposare qualcuno. Forse Gattuso è stato preso un po’ alla sprovvista. Bisognava vincere ma tutto sommato è andata bene, ce la giochiamo giovedì”.