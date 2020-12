Mertens va a “130”: “Sono contento e rammaricato…”

Con il gol segnato alla AZ Alkmaar, Mertens sale a 130 reti come leader nella speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli.

Questo nel dettaglio lo score di Mertens per competizioni:

Serie A: 97 gol

Champions League: 16 gol

Europa League: 10 gol

Coppa Italia: 6 gol

Preliminari di Champions League: 1 gol

Dries Mertens è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2013 ed è alla sua ottava stagione con la maglia azzurra. Il suo primo gol in Serie A lo ha segnato il 30 ottobre del 2013 in Fiorentina-Napoli 1-2.

Così le sue dichiarazioni nel dopo gara

“Ci manca poco per essere al top“. Dries Mertens ancora in gol in Europa dopo la rete di domenica contro la Roma. Sempre più Re dei bomber.”Sono contento per la rete che ha aperto la partita, però sono rammaricato per non aver concretizzato una occasione poco dopo per il secondo gol. Sarebbe cambiata la sfida.Il pareggio è comunque positivo. Io credo che questa squadra stia facendo molto bene, stiamo seguendo il mister e credo che la strada sia quella giusta.Il gruppo è competitivo, siamo ai vertici della classifica nonostante ci manchi la gara contro la Juve ed abbiamo un punto di penalizzazione. Il bilancio è buono. Oltretutto abbiamo un giocatore importate quale è Osimhen che ci sta mancando e che sono certo che darà tantissimo al Napoli in futuro.Dobbiamo capire che siamo una squadra di qualità e giocare al massimo gara dopo gara. Poi capiremo se possiamo arrivare in alto”.

Fonte: SSC Napoli