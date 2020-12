La moviola di Az/Napoli, buona prestazione del francese Buquet

Il vantaggio del Napoli, dopo sei minuti, è il primo episodio da rivedere: le immagini – che non possono aiutare l’arbitro Buquet per l’assenza del Var nei gironi di Europa League – dimostrano la regolarità del gol di Mertens. Il belga è in linea con Martins Indi, sul cross tagliato di Di Lorenzo. Proprio Martins Indi è il primo ammonito. Copione simile al vantaggio del Napoli, quando l’Az pareggia: Ghoulam tiene in gioco il centrale avversario, che ha solo un braccio oltre, dopo la traiettoria di Koopmeiners. Giallo giusto per Wijndal. Nessuna protesta per il rigore dato agli olandesi: Bakayoko tampona Aboukhlal. Contatto Bizot-Lozano al limite dell’area dell’Az: il portiere va prima sul pallone.

Fonte: CdS