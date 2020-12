Koulibaly è tornato ai suoi livelli: Manca solo il gol

I primi due mesi molto convincenti di Koulibaly che, dopo le tante voci mercato di un suo possibile trasferimento al Manchester City o al Psg, è rimasto a Napoli e ha ricominciato subito al massimo tornando al top dopo le difficoltà della scorsa stagione. Un rapporto ottimo con Ringhio, un grande feeling con il tecnico calabrese che lo ha impiegato in maniera fissa sia in campionato che in serie A. Le sue caratteristiche sono importantissime per la linea a quattro difensiva, soprattutto per i recuperi in velocità sull’avversario.

E poi il centrale senegalese è cresciuto molto in fase d’impostazione. La manovra dal basso parte spesso con uno suo passaggio in verticale e un centrocampista o a volte direttamente per un esterno di attacco che si abbassa per ricevere palla. E Koulibaly insegue il primo gol della stagione che in assoluto sarebbe la prima rete di un difensore azzurro tra campionato ed Europa League. Kalidou non segna dal 14 aprile 2019, dalla doppietta messa a segno al Bentegodi contro il Chievo Verona. Fonte: Il Mattino