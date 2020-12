Koulibaly sempre presente: Solo in due occasioni sotto le aspettative

PEDINA CHIAVE

I numeri testimoniano l’importanza fondamentale di Koulibaly. L’elemento che finora Gattuso non ha mai tolto dalla formazione base e non lo ha mai sostituito. Una pedina chiave per la difesa del Napoli. Il senegalese ha finora tenuto un rendimento molto positivo risultando quasi sempre tra i migliori. Due solo le partite al di sotto del suo standard abituale, quella in di Europa League in Croazia contro il Rijeka e il match al San Paolo con il Milan. In tutte le altre è stato determinante, una presenza sempre rassicurante al centro della difesa con recuperi determinanti e chiusure decisive sia di testa che di piede. Al suo fianco in campionato ha giocato Manolas e in Europa League è stato impiegato Maksimovic. Le due coppie hanno funzionato bene allo stesso modo. Fonte: Il Mattino