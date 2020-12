In piedi oltre la mezzanotte – Diego: “Atleta? Io sono un artista!”

La scorsa settimana non è andato in onda, Massimo Ranieri. La programmazione Rai prevedeva la prima puntata del suo nuovo spettacolo. “Qui e adesso” avrebbe riportato l’artista napoletano in TV. Ma lo show venne rimandato. La decisione fu dello stesso Ranieri. A 24 ore dalla scomparsa di Diego Maradona, distrutto, come tutti i napoletani, proprio non se la sentiva. Ieri sera è tornato sul palco. Tra gli ospiti dello spettacolo, Gianni Morandi. Il discorso, inevitabilmente, cade sul fuoriclasse argentino, sul suo valore, sul dolore per la sua scomparsa. Di lui tutti hanno ricordi. In molti, aneddoti. Il cantante di Monghidoro ricorda che, una sera, stava parlando di Diego con l’amico Lucio Dalla. Quest’ ultimo conosceva bene Maradona. E, seppure fosse passata mezzanotte, decise di telefonargli. Diego rispose al telefono. Dalla, per canzonarlo un po’, gli disse: “Ehi, ma tu che fai in piedi a quest’ ora? Non sei un atleta, tu?“- Il Pibe gli rispose: “Atleta? Io sono un artista!”