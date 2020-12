Gennaro Gattuso: “Non bene nel gestire la gara e a leggere varie situazioni”

Il Napoli pareggia 1-1 sul campo dell’Az Alkmaar, avvicinandosi sempre più al passaggio del turno di Europa League. A fine gara le parole di mister Gattuso sulla prova degli azzurri e sul prossimo match di campionato. “La gara contro l’Az Alkmmar? Ci è andata bene, la potevamo anche perdere, perciò è un buon risultato. Non è andata bene nella gestione della gara e a leggere certe situazioni, visto che loro hanno trovato spazio sulle corsie esterne. Di solito chi entra a gara in corso incide di più, non contro gli olandesi, ma ci può stare. Osimhen? Un allenatore come Allegri mi diceva sempre l’importante è scendere in 11, però si fa di necessità virtù. Meglio Petagna rispetto ad una settimana fa. Sul rinnovo del contratto se ne stanno occupando i legali, però non mi piacciono, visto che per me va bene anche restare per 4/5 mesi, chi mi conosce so che rompo le scatole anche ai giocatori. Ora testa a Crotone, sarà una partita difficilissima, visto che tra l’altro abbiamo speso energie e le dovremo recuperare in poco tempo”.

Fonte: CdS