[Formazioni] Crotone-Napoli, due recuperi in difesa per Stroppa. Spazio a Lozano in attacco

Domenica allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, i padroni di casa affronteranno il Napoli per la decima giornata di campionato. Per i calabresi di mister Stroppa arrivano buone notizie in difesa con i recuperi di Magallan e Marrone. Sulla buona strada anche Benali e Siligardi, mentre in attacco il duo Junior Messias e Simy. Per mister Gattuso invece spazio a Manolas al centro e a sinistra Mario Rui. In attacco dal primo minuto Lozano con Mertens e Insigne.

Fonte: Corriere dello Sport