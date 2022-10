ESCLUSIVA – C. Borriello (ass. Sport): “Da oggi lo stadio sarà intitolato al più grande calciatore di tutti i tempi”

Per la città di Napoli si può dire che è una giornata storica, da mettere negli annali, visto che è stato praticamente ufficializzata, manca solo il sì del Prefetto, che lo stadio sarà dedicato a Diego Armando Maradona. Un riconoscimento ad un calciatore che reso grande la città e orgoglioso un popolo in campo e fuori. Ilnapolionline.com ha intervistato l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello.

Oggi per il calcio a Napoli è un giorno importante visto che lo stadio sarà intitolato a Diego Armando Maradona. Le tue prime impressioni. “Aspettiamo che ci sia anche il sì definitivo del Prefetto, arriverà nelle prossime ore, però da oggi lo stadio sarà intitolato al calciatore più importante di tutti i tempi. Il campione argentino ha dato lustro e un’immagine non da poco alla nostra città. Lui non è stato seguito da tutti i tifosi del Napoli, ma anche dai curiosi che volevano seguire le sue gesta in campo e non solo. Era il giusto tributo nei suoi confronti e quindi siamo contenti di questo importante passaggio effettuato nella giornata di oggi”.

Domani invece sarà inaugurata la Cumana con l’effige di Maradona e dei calciatori che hanno fatto la storia del club. Cosa ne pensi in merito? “Qualsiasi iniziativa che possa ricordare il grande Diego è ben accetto, quindi anche domani sarà un’altra giornata importante. La città deve tutto a lui, avendo dato un’immagine di riscatto sociale e anche sportivo, perciò se si dovrà fare sempre qualcosa per ricordarlo noi ci esimeremo nella maniera più assoluta”.

Infine un tuo parere sul pareggio di ieri del Napoli in Europa League contro l’Az Alkmaar in terra olandese. “La macchia di questo girone è sicuramente la sconfitta subita all’andata contro la squadra olandese, per il resto il percorso è stato positivo. Adesso bisognerà completare l’opera nella sfida di giovedì contro la Real Sociedad, per passare il turno. La squadra ha tutto per riuscirci e da tifoso mi auguro che si possa mettere questo tassello in campo internazionale”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®