Carlo Fren, ex compagno di squadra di Diego : “Il suo problema è storico”

Carlo Fren, ex compagno di squadra di Diego all’Argentinos Juniors e nello staff tecnico quando il Diez esordì come allenatore al Deportivo Mandiyú (esperienza ripetuta al Racing), ha raccontato dettagli inediti a Infobae: «Mi indigna nel vedere e sentire tanti che dicono di averlo conosciuto – le sue parole – se poi lo hanno visto solo qualche volta o gli hanno fatto una intervista. Mi fanno ridere quando, per esempio, dicono che ha cominciato a sniffare cocaina in Spagna. Purtroppo lo aveva già fatto prima, quando era al Boca nel 1981». Fren, cinque anni più vecchio, conobbe Maradona quando l’ex Pibe era un bambino. «Io giocavo già all’Argentinos – ha raccontato – e lui palleggiava nell’intervallo. Anni dopo entrò a far parte del squadra professionistica: si vedeva che era fuori dal normale». Poi dopo tanti anni uno lontano dall’altro, si ritrovarono ad allenare assieme. «Ero uno dei pochi che poteva alzarsi e dirgli come stavano le cose – ha continuato – Quando eravamo al Racing, una sera, partita contro il San Lorenzo, l’ho visto che stava male, non era in condizione di dirigere la squadra e per i tre incontri successivi non si fece vedere. Quando tornò mi ringraziò per aver guidato la squadra così lui era potuto restare a casa, tranquillo con Claudia e le ragazze». Fonte: CdS