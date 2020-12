AZ-Napoli:I top ed i flop della difesa!

Questi i voti della difesa azzurra dopo il pareggio di ieri sera in Europa League contro l’AZ Alkmaar:

7 OSPINA

Prima di ieri sera Koopeiners aveva sbagliato solo tre rigori in carriera, ma il colombiano non si lascia intimidire dal pedigree dell’olandese e con un balzo felino va a deviare sul palo la conclusione dagli undici metri evitando lo svantaggio. Cena pagata da Bakayoko, autore del fallo da rigore.

6,5 DI LORENZO

Il primo pallone giocato è oro colato. Un assist delizioso per Mertens che deve solo mettere il piedone per buttarla dentro e portare il Napoli in vantaggio. Poi sfiora anche il gol di testa sugli sviluppi di un corner ma si prende qualche minuto di pausa e dalle sue parti l’Az affonda creando non pochi problemi alla difesa del Napoli.

6 MAKSIMOVIC

È l’ultimo più vicino a Martins Indi in occasione del pari olandese, ma sarebbe stato davvero difficile prevedere che il pallone vagante potesse finire sulle gambe del difensore avversario. Per il resto non soffre più di tanto le sfuriate dell’Az e accanto a Koulibaly prova anche ad aiutare in fase di costruzione.

6 KOULIBALY

Non è una di quelle partite nelle quali deve far valere il suo strapotere fisico. Gli attaccanti dell’Az gli girano a largo e lui ha tutto il tempo per prendere posizione e alzare la muraglia. Anche il Napoli per larghi tratti sembra in sofferenza, i pericoli si contano sulla punta delle dita di una sola mano.

6 GHOULAM

Quando ha il tempo di controllare il pallone, ragionare e calciare, i suoi passaggi si confermano di rarissima precisione. Le sue qualità balistiche vengono esaltate sui calci da fermo, perché ogni qual volta va a battere un calcio d’angolo, nell’area dell’Az piove un nuovo pericolo.

