Difesa – I voti del CdS: Ospina migliore in campo

Ecco i voti del Corriere dello Sport alla difesa azzurra. La palma del migliore in campo spetta di diritto a Ospina, autor di una parata provvidenziale sul calcio di rigore di Koopmeiners. Per il resto sufficienza alla coppia di centrali e leggera insufficienza per gli esterni.

Ospina 7,5

Ha voglia di chiarire immediatamente che il problema alla coscia destra costatogli tre partite è un ricordo: riflesso super sulla conclusione di Aboukhlal, tanto per gradire, e poi il miracolo europeo sul rigore di Koopmeiners. La sicurezza e l’istinto: non spettacolarizza mai, ma è sempre decisivo.

Di Lorenzo 5,5

Comincia la serata con una delle giocate che fanno parte del suo repertorio e che da un po’ non gli riusciva: l’assist (per Mertens). Poi, però, Wijndal lo martella e lui, senza il sostegno di Politano, va in sofferenza inevitabile.

Maksimovic 6

Martins Indi lo batte sul gol con destrezza, è vero, ma non sbaglia altri interventi. Collaudata l’intesa con Koulibaly.

Koulibaly 6

Concretezza e niente fronzoli. Anzi, maniere spicce quando c’è da pulire l’area.

Ghoulam 5,5

Colleziona qualche discesa ma gli manca la precisione al cross. E’ lui a tenere in gioco Martins Indi sul pareggio, sbagliando la salita.