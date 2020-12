Attacco – I voti del CdS: Ciro è il più vivace contro l’AZ

Ecco i voti del Corriere dello Sport all’attacco azzurro. Ciro colpisce al primo tiro in porta, e poco dopo col mancino al volo sfiora il raddoppio. Il belga è il più vivace del reparto offensivo partenopeo. Insigne e Politano invece, dopo le ottime prestazioni delle giornate precedenti, non sono riusciti in Olanda a dare quel qualcosa in più.

Mertens 7

Il primo colpo internazionale della stagione, dopo quasi nove mesi di attesa, nasce in apertura: graffio da felino d’area e via a festeggiare la rete numero 27 nelle coppe con il Napoli (130 in totale). Cresce a vista d’occhio e soprattutto ha ritrovato il ritmo realizzativo: 3 i gol nelle ultime 4 partite. Notizie importanti, per il Napoli.

Insigne 5

Mai nel vivo del gioco, questa volta: niente spunti, niente colpi di genio. Serataccia.

Politano 5

La prima, vera serata nebulosa dopo una serie di prestazioni oscillanti tra l’ottimo e il buono. Capita. Anzi, è capitato ieri: impalpabile nelle manovre d’attacco, negli affondi e anche in fase difensiva.