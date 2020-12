Centrocampo – I voti del CdS: Bakayoko brilla, non il resto

Ecco i voti del Corriere dello Sport al centrocampo azzurro. Bakayoko, nonostante il rigore causato, è quello che riesce meglio a districarsi sul difficile campo dell’AZ. Mentre Fabian e Zielinski non riescono a incidere particolarmente.

Fabian 5,5

Un passo, anzi due passi indietro rispetto alla passerella di domenica: qualche buon recupero in fase di non possesso, a sottolinearne il sacrificio, ma da ispiratore della manovra è piuttosto impreciso. O comunque scolastico, per le sue qualità.

Bakayoko 6,5

Il gigante della zona centrale. Anzi: la diga, il classico schermo per dirla con il linguaggio del calcio. Voglioso e affamato, dopo aver saltato la Roma per squalifica, vince duelli su duelli (una decina) e guadagna possessi (7). Il fallo da rigore è una macchia, certo, ma non tale da oscurare il valore della sua prestazione.

Zielinski 5

Alla terza consecutiva dal primo minuto in una settimana, dopo la lunga pausa forzata causa Covid, paga dazio: nei primi minuti promette dall’alto della sua qualità, ma poi non mantiene. Questa volta, la chiave della doppia interpretazione tattica in movimento non gira.