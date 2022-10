Antonio Petrazzuolo a Radio CRC: “Dopo il gol di Mertens il Napoli pensava di avere la gara in tasca. Gattuso si aspettava qualcosa in più dai subentrati”

Antonio Petrazzuolo direttore de il Napolimagazine ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc e condotta da Luca Cerchione, Floriana Messina e Diego Maradona Jr . “ Il Napoli si è seduto un po’ troppo, consapevole che con il gol di Mertens la partita era in tasca, ma così non è stato. L’AZ non mi ha fatto questa grand’impressione; di sicuro è una buona squadra, ma il Napoli che ha giocato contro la Roma avrebbe vinto tranquillamente. Le prestazioni di ieri, invece, devono far suonare un campanello d’allarme; lo stesso Bakayoko sembrava andasse a vuoto”.

Il direttore Petrazzuolo ha continuato con le considerazioni sulla partita di Europa League contro l’AZ Alkmaar: “Avrei tenuto in campo Ghoulam e Fabian Ruiz, perché bisogna dare spazio e tempo a questi giocatori di esprimersi.

Non dimentichiamo però che il Napoli è primo in classifica. Servirebbe essere più costanti anche nel pressing in centrocampo; in alcuni casi bisognerebbe avere la squadra chiusa, non pensando molto al bel gioco.

A differenza del Napoli di Sarri – ha continuato il direttore -, che puntava su 13-14 uomini, adesso c’è una rosa ben più ampia, quindi devo dar ragione a Gattuso quando dice di aspettarsi molto di più dalla panchina. Lo stesso Elmas non è stato decisivo, come Lozano che, nonostante si sia mosso bene, nel contesto generale non ha fatto la differenza. Se non ci fosse stato Ospina, adesso parleremmo di risultati diversi”.

Petrazzuolo ha detto poi la sua sulle parole pronunciate da Mertens in conferenza stampa:

“Ha lanciato un segnale chiaro, affermando che da punta centrale fa gol. Al di là dell’importanza di Osimhen, Mertens si trova bene nel ruolo a lui congeniale e vorrebbe restare lì. Non vedrei, però, nelle parole del calciatore nessun doppio fine.

Osimhen e Mertens sono interscambiabili – ha concluso il direttore di Napolimagazine -, quindi possono essere utilizzati in svariate soluzioni, spetta poi a Gattuso fare le scelte migliori di volta in volta”.