Venerato: “Hysaj-Maksimovic? Vi spiego cosa sta succedendo”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Il futuro di Hysaj e Maksimovic? Attualmente non c’è nessuna situazione in ballo. I calciatori non rinnoveranno al momento e resteranno in azzurro fino a giugno prossimo. A gennaio potrebbero andare via solo per offerte convincenti, al contrario, secondo quanto riferiscono fonti interne, i calciatori resteranno a disposizione del tecnico azzurro”.

“Così come accadde con Callejon lo scorso anno, resterebbero al Napoli utili al progetto tecnico, anche perché l’allenatore punta tantissimo su di loro. Gattuso ha fatto una confessione agli amici su questi due calciatori, ha detto che butteranno il cuore oltre l’ostacolo per il Napoli a prescindere dalla loro situazione contrattuale. Non saranno venduti per un piatto di lenticchie dalla società partenopea, possono andare via gratis a giugno”.