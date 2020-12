Testamento – Maradona non ne ha mai compilato uno. Ecco quanto vale il patrimonio

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Dalma, Giannina, Jana e l’ex compagna Veronica Ojeda in rappresentanza di Dieguito Fernando, con i rispettivi avvocati. A distanza, dall’Italia, Diego Junior. Il Pelusa non ha lasciato un testamento, i 75/85 milioni di euro (questa una valutazione sommaria di beni e proprietà) secondo la legge argentina andranno agli eredi naturali che sono i cinque figli riconosciuti in vita. Un ruolo potrebbe anche averlo l’ex moglie Claudia Villafane, con la quale però c’era una causa pendente in tribunale dal 2015. Ma ci sarebbero altri sei figli, non riconosciuti: quattro cubani, Javielito, Lu, Johanna e Harold, poi in Argentina Santiago Lara e Magalí Gil, che potrebbero reclamare la loro parte dell’eredità. In questo momento è già stata richiesta almeno una prova del DNA. L’ex Pibe de Oro tra le diverse proprietà, anche in Italia, avrebbe un hotel a L’Avana, pastifici in Venezuela, aziende in Cina, case in Argentina, ma non il marchio Maradona che sarebbe sotto il nome di una impresa che appartiene al suo avvocato, Matias Morla.

Fonte: CdS