Slot (All. AZ): “Ecco cosa mi aspetto faccia il Napoli”

Arne Slot, allenatore dell’Az Alkmaar, ha rilasciato alcune dichiarazioni ieri nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Napoli di Gattuso: “Non dobbiamo vincere per forza, ma speriamo almeno un pari. Certo, vincere ci aiuterebbe molto, ma non è necessario perché avremmo ancora una possibilità all’ultima giornata anche se sappiamo che vincere la in casa del Rijeka non sarà una passeggiata. Mi aspetto che il Napoli giochi con la formazione migliore così come fece nella gara di andata. Stavolta spero che riusciremo ad avere un maggiore possesso della palla, ma so che abbiamo fatto grossi progressi anche dopo la trasferta in casa della Real Sociedad”.

“Non abbiamo avuto il controllo della partita. Quando poi abbiamo giocato in casa nostra contro gli spagnoli abbiamo mostrato le nostre potenzialità strappando un pareggio importante. È anche per questo che ora spero di giocare al meglio anche contro il Napoli. Per quanto riguarda l’approccio alla gara, mi aspetto che gli azzurri ci vengano a pressare alti, ma so perfettamente che possono essere pericolosi anche in contropiede perché hanno attaccanti molto rapidi”. Fonte: Il Mattino