SKY – Mertens: “Ci manca poco per raggiungere i livelli richiesti”

Mertens, autore del gol del vantaggio azzurro, con il quale raggiunge quota 130 e consolida maggiormente il suo primo posto, interviene a fine gara ai microfoni Sky: “Ho sbagliato l’occasione del raddoppio, sarebbe stato tutto diverso. Ci manca poso per raggiungere i livelli che lui ci chiede, ma quando sprechiamo si arrabbia, giustamente. Pensiamo anche alla partita che dobbiamo recuperare contro la Juve e a quel punto che ci permetterebbe di essere secondi in classifica. Difficile paragonare questa squadra a quella di Sarri, siamo alla ricerca del nostro modo di giocare, cerchiamo soluzioni nuove. Peccato che Osumhen, giocatore fortissimo per il futuro, sia fuori. Quando i calciatori nuovi che servono per il progetto non sono disponibili, tutto diventa più complicato. Comunque, ritengo che la squadra stia facendo del suo meglio, siamo primi nel girone di Europa League e, anche contro il Milan, non abbiamo giocato male. Io non lo so cosa sono più, esterno, centravanti, trequartista, ma va bene. Mi diverto, mi piace giocare, perchè giochiamo la palla, infatti nel secondo tempo, in cui lo abbiamo fatto meno, n on abbiamo giocato bene”