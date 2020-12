SKY – Gattuso: “Il rinnovo non è una priorità, prima il quotidiano”

La gara tra AZ e Napoli finisce in parità. Il discorso qualificazione si ufficializzerà nell’ ultima giornata. Gattuso, tecnico del Napoli, commenta la gara ai microfoni Sky: “Non è stata una grandissima prestazione. Potevamo chiuderla e non l’abbiamo fatto. Nella ripresa abbiamo avuto delle occasioni, non le abbiamo concretizzate, ma comunque non abbiamo gestito bene la gara. Potevamo portare i 3 punti a casa, con un po’ più di attenzione, ma potevamo anche perderla. Nelle ultime gare chi entra dalla panchina non sta dando il solito apporto. Ce la giocheremo tra una settimana con la Real Sociedad. Non abbiamo gestito le due fasi, ora ricaricare le energie è d’obbligo per pensare al Crotone. Sul rinnovo, vedremo, non è il contratto la priorità, la priorità è il quotidiano. Personalmente posso lavorare anche con un contratto di 4 mesi, forse sono pesante, lo so, ma chi di dovere è a lavoro. Osimhen, spero possa rientrare presto, ha caratteristiche uniche ed utili. Parlare di scudetto? Ho una squadra forte, ma non so se siamo capaci di giocarcela fino alla fine…”