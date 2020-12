Santini: “Ci sono novità clamorose sul futuro di Maurizio Sarri!”

Il giornalista Fabio Santini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 7 Gold, durante la trasmissione Il Processo: “Attenzione, ci sono delle novità clamorose su Maurizio Sarri. Il coach toscano, ex allenatore di Napoli e Juventus, starebbe per tornare in Italia. La Fiorentina è infatti delusa dal rendimento della squadra sotto la gestione Cesare Prandelli e starebbe pensando di affidare la panchina a Sarri. Le prossime gare dei viola saranno quindi fondamentali per il futuro dell’ex ct della Nazionale”.