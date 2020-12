Povero Dios è morto nella desolazione. Le foto dell’ultima casa di Maradona

Le foto della casa del barrio San Andres pubblicate ieri in Argentina dal “Clarin” sono apparse anche scioccanti. Trovata in un paio di giorni, affittata per nemmeno tre mesi (fino al 31 gennaio) alla non certo modica cifra di 16.000 dollari (il conto l’ha saldato l’avvocato Matias Morla) non garantiva neanche le minime condizioni per una degenza domiciliare. Così le immagini, è stato scritto, hanno provocato l’indignazione e le critiche di tutti, a cominciare della famiglia Maradona. Ma possibile che le figlie non abbiamo controllato il tipo di appartamento scelto dal suo entourage? Fonte e foto (Cds)