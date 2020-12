Osimhen potrebbe debuttare nello stadio Diego Armando Maradona

Le parole di Gattuso sullo stato d’animo di Victor Osimhen inerente al problema alla spalla, fanno capire che neanche per Crotone ci sarà la punta nigeriana. L’ex Lille prosegue le terapie tra palestra e campo, non ancora in gruppo e ad oggi non è facile capire quando tornerà sul terreno di gioco. La sensazione è che potrebbe debuttare allo stadio Diego Armando Maradona domenica 13 Dicembre contro la Sampdoria alle ore 15,00.

Fonte: Tuttosport