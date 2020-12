Napoli-Gattuso, annuncio la prossima settimana. Aggiornamento sul bilancio del club

Il Napoli e Gattuso, si andrà avanti senza intoppi, anzi si va spediti verso il rinnovo del contratto. La base è sul biennale con opzione per il terzo anno. De Laurentiis ha spedito all’agente del tecnico degli azzurri Jorge Mendes tutti i documenti, con le cifre e nei prossimi giorni verranno lette dai diretti interessati. Ingaggio che si aggirerà sui 2,2 milioni massimo 2,5 milioni per i 2/3 anni. Per l’annuncio del tanto atteso rinnovo probabilmente l’inizio della prossima settimana, subito dopo la trasferta di Crotone. Per quanto riguarda il bilancio c’è un passivo di 19 milioni, il tutto causato dalla pandemia Covid-19.

Fonte: Il Mattino