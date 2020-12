Lorenzo Insigne: “In Olanda vogliamo vincere a tutti i costi”

Ieri sera in conferenza stampa, all’interno dell’AFAS Stadion, simpatico siparietto tra mister Gattuso e Lorenzo Insigne, sul discorso del musone del capitano. Lorenzo sorride e dà ragione al tecnico per smorzare gli entusiasmi. Insigne poi analizza la sfida contro l’Az Alkmaar. “Li abbiamo studiati, sappiamo che hanno calciatori interessanti e validi, perciò non sarà facile come partita. La sconfitta dell’andata ancora ci brucia, perchè creammo le occasioni ma non le sfruttammo al meglio. Qui in Olanda vogliamo vincere a tutti i costi. Maradona? Il suo spirito c’è sempre e non dovrà mai mancare. L’Europa League è un obiettivo, lo è sin dal giorno dei sorteggi”.

Fonte: Corriere dello Sport