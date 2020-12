LIVE EUROPA LEAGUE – Az Alkmaar-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

I due capitani: per l’Az Alkmaar, maglia rossa, il centrocampista Koopmeiners, per il Napoli, Lorenzo Insigne

Az Almaar – Bizot; Sugawara, Hadziakos, Martis Indi, Wijndal, Midtsjo, De Wit, Koopmeiners (C), Stengs, Gudmunsson, Aboukal A disp. Verhulst, Reus, Boadu, Karlsson, Drujif, Evjen, Familio-Castilio, Letschert, Reijnders, Leewin All. Slot

Napoli – Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne (C) A disp. Meret, Contini, Demme, Mario Rui, Elmas, Lozano, Petagna, Manolas, Lobotka All. Gattuso

Arbitro: Buquet; Assistenti: Guillaume Debart (FRA), Frédéric Haquette (FRA); Quarto arbitro: Jérémie Pignard (FRA)

19,29 – L’Az Alkmaar da qualche minuto è arrivato all’Afas Stadion in vista della sfida contro il Napoli

19,18 – L’Az Alkmaar questa sera contro il Napoli indosserà la maglia rossa. Ecco la casacca del capitano Koopmeiners

19,10 – Il match in Olanda tra l’Az Alkmaar e il Napoli, oltre che i canali Sky, si potrà vedere anche su Tv 8

18,51 – Secondo il collega di Sky Massimo Ugolini il tecnico del Napoli farà cinque cambi. In porta Ospina, al centro Maksimovic e a sinistra Ghoulam. A centrocampo Bakayoko e in attacco Politano.

Questa sera all’AFAS Stadion, con fischio d’inizio alle ore 21,00, i padroni di casa dell’Az Alkmaar affronteranno il Napoli per la penultima giornata di Europa League. All’andata vinsero gli olandesi per 0-1, per gli azzurri c’è voglia di riscatto per ottenere un turno d’anticipo. Partita davvero avvincente e interessante. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione