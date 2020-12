Il Napoli si qualifica ai sedicesimi se…

Nell’penultimo turno di Europa League il Napoli pareggia per 1-1 contro l’Az Alkmaar, mancando la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Gli azzurri nell’ultima partita affronteranno in casa la Real Sociedad. Ecco tutte le combinazioni possibili che qualificheranno gli azzurri:

In clasifica il Napoli è primo in classifica a 10 punti, seguito da Real Sociedad e Az Alkmaar a 8; il Rijeka è fuori dai giochi a 1. Di conseguenza il Napoli è qualificato in caso di vittoria o pareggio all’ultima giornata, con la differenza che con la vittoria sarebbe certamente primo, mentre in caso di pareggio passerebbe come prima solo se l’AZ non vincesse col Rijeka.