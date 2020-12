[Formazioni] Az Alkmaar/Napoli, olandesi spregiudicati. A sinistra spazio a Ghoulam

Questa sera all’AFAS Stadion di Alkmaar, l’Az di mister Arne Slot cercherà di bissare il successo dell’andata contro il Napoli tra le mura amiche. Per gli olandesi mancheranno Svensson, Clasie ed Elmer, ma sarà una formazione spregiudicata con il 4-2-1-3. De Wit alle spalle di Stengs, Boadu e Karlsson. In casa azzurra invece sarà 4-3-3 con le novità di Ospina in porta, Maksimovic al centro e a sinistra Ghoulam. A centrocampo ritornerà Bakayoko, squalificato contro la Roma. In attacco l’unica novità è Politano al posto di Lozano.

Fonte: CdS