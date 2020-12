EUROPA LEAGUE – Az Alkmaar-Napoli 1-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo contro la Roma, ritorna in Europa League ad affrontare l’Az Alkmaar e inizia bene. Dopo aver rischiato con Gudmunsson, passa con Mertens che da pochi passi segna lo 0-1. Gli azzurri cercano di chiudersi al meglio e potrebbero raddoppiare con il belga, calcia male da pochi passi. I padroni di casa sfiorano il pareggio con Aboukhal, super Opsina che devia in angolo. Ad inizio ripresa pareggia l’Az con Martis Indi che da pochi passi non sbaglia. Gli olandesi hanno l’occasione del vantaggio con Koopmeiners, ma Ospina para il calcio di rigore. Nel finale il Napoli ha due occasioni per vincere il match, ma in entrambi i casi Petagna non mostra freddezza. Un punto che consente ai partenopei di restare primi, ma ora c’è la sfida al Crotone e poi in casa contro la Real Sociedad. Ecco le pagelle dell’AFAS Stadion.

Top

Ospina 7 – Il portiere colombiano, era fermo per la botta presa in nazionale e rientra contro l’Az Alkmaar, diventa decisivo. Super nella parata su Aboukhal, ma strepitoso nella ripresa sul rigore di Koopmeiners. Quest’anno sempre decisivo.

Di Lorenzo 6 – Il terzino ex Empoli inizia bene con l’assist per il gol di Mertens e poi la sponda di testa. A tratti soffre Wijndal, però tutto sommato regge alla distanza.

Mario Rui 6,5 – La partita contro il Milan è stata un caso, visto che contro la Roma e stasera a gara in corso contro l’Az Alkmaar. Entra con il piglio giusto ed è suo il cross dove Petagna poteva fare meglio.

Demme 6 – Il centrocampista tedesco entra in campo nella ripresa ma sembra avere una garra e determinazione incredibile. Non molla e lotta contro gli olandesi, in questo momento non è semplice tenerlo in panchina.

Mertens 6,5 – Il belga entra sempre più nella storia, con la rete numero 130 con la maglia azzurra. Sfiora più volte il raddoppio e viene fermato per un fuorigioco inesistente. Meno bene nella ripresa, però sembra sempre sul pezzo.

Flop

Ghoulam 5,5 – Buona partenza del terzino algerino, bene i corner battuti, ma poi cala alla distanza. Manca la precisione nel cross ad inizio ripresa, ma anche la condizione viene meno.

Fabian Ruiz 5 – Se si esclude l’assist per la rete di Mertens, per il resto appare impreciso e a volte svogliato. Peggio nella ripresa, deve essere sempre sul pezzo.

Bakayoko 5,5 – La prestazione del francese era stata buona nel primo tempo, poi cala alla distanza, ma pesa il fallo da rigore che però Ospina para. Manca la continuità nel corso della gara, anche se fisicamente tiene botta.

Zielinski 5 – Il polacco lo ha detto a fine partite, non è stato brillante, messo in mezzo alla mediana dell’Az Almaar, soffre senza incidere come voleva. Esce nel secondo tempo, non bissando la sfida contro la Roma.

Insigne 5 – Il capitano del Napoli, non ha ripetuto la gara contro la Roma, anzi è apparso spento in zona offensivo. Nel finale un assist che Petagna che non ha sfruttato. Non certo la sua serata migliore.

Petagna 5,5 – Rispetto ad una settimana fa l’ex punta della Spal, meglio sul piano fisico, però pesa il gol di testa sprecato da pochi passi. Sfortunato sulla seconda palla, deve ancora essere più incisivo sotto porta.

A cura di Alessandro Sacco