Eredità Maradona, accuse e pretendenti: si allargherà l’asse ereditario?

I momenti precedenti, le condizioni, il dopo…Tutto quel che riguarda l’ultima parte della vita di Maradona sembra essere “oscura”. Se ciò non bastasse, spinosa è e sarà, anche la questione relativa all’eredità. Gli unici eredi, i figli riconosciuti in vita da Diego: Dalma e Gianinna (con Claudia Villafane), Diego junior (con Cristiana Sinagra), Jana (con Valeria Sabalain) e Diego Fernando (con Veronica Ojeda). Ma ogni giorno può essere quello buono per vedere comparire qualche nuovo pretendente all’eredità. Le prime a farsi avanti in tal senso sono state le sorelle di Diego. Sarà la Corte d’appello di San Isidro a stabilire se Claudia Mora, Ana Estela, María Rosa e Rita Mabel Maradona, potranno entrare a far parte dell’asse ereditario. Discussioni, polemiche, accuse. Ana Maradona è anche intervenuta sul canale 13 della tv argentina attaccando pubblicamente le figlie di Diego. «Era stato abbandonato dalle figlie. Quando è che sono andate a trovarlo?». E poi ha aggiunto che non vedeva Diego da marzo, a causa della pandemia, ma che avevano parlato al telefono.

B Majorano (Il Mattino)